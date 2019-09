Portweine werden verkostet

Bensheim.Gut 300 Jahre ist es her, dass ein englischer Lord zum Thema Portwein meinte: „Dieses Getränk wird in unserem Land der kalten Fußböden eine große Zukunft haben!“ Der Lord sollte recht behalten, denn seit dem 1703 unterzeichneten Handelsabkommen mit Portugal fließt der feine Wein im britischen Königreich in Strömen. Bis heute genießen nicht nur die Engländer Portwein als Aperitif vor dem Essen und als „Magenschließer“ danach – und zwischendurch gibt es auch gerne mal ein Gläschen.

Woher kommt der portugiesische Süßwein? Der Name ist ein bisschen irreführend. Benannt ist der Port nach der Hafenstadt Porto. Diese war (und ist) ein wichtiges Handelszentrum und diente dem Transport sowie Vertrieb von Portwein.

Die eigentliche Herstellung findet jedoch im Douro-Tal statt, denn diese Region entlang des Flusslaufes des Douro ist eine bekannte Weinbauregion mit vorteilhaften Bedingungen und rund 250 000 Hektar Rebfläche.

Für den Freundeskreis Bensheim – Amersham ist die Veranstaltung des Portwein-Tastings eine Premiere. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums hatten sich Mitglieder und Interessierte dieses gewünscht.

In Portugal gibt es ein Sprichwort: „Es gibt nicht den einen Moment für ein Glas Portwein, aber sicher gibt es einen passenden Port für jeden Moment.“ Nach diesem Motto bekommen die Teilnehmer am Samstag, 28. September, ab 19 Uhr, neben der Theorie auch einen intensiven geschmacklichen Eindruck dieses außergewöhnlichen Getränks. Insgesamt werden acht Portweine verkostet, darunter ein 40 Jahre alter Port.

Anmeldungen ist über die Homepage des Vereins https://bensheim-amersham.de oder telefonisch über 06251/848601 möglich. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. red

