Postauto in Gronau beschädigt

Gronau.Am Donnerstag (22.) kam es in der Zeit zwischen 10.20 und 10.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Märkerwaldstraße in Bensheim-Gronau. Hierbei wurde nach Angaben der Polizei die gesamte Fahrerseite eines VW-Transporters der Deutschen Post beschädigt.

Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallteilnehmer nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fall wird bei der Polizei in Bensheim bearbeitet.

Diese sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben? pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.11.2018