Anzeige

Bensheim.iPad und iPhone eignen sich als mobile Präsentationsgeräte. Zusammen mit der Software Keynote von Apple kann man professionelle Präsentationen erstellen. Die Geräte lassen sich einfach an einen Beamer anschließen.

Eigene Geräte mitbringen

In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße erhalten die Teilnehmer Anleitungen und viele Tipps rund ums Präsentieren mit dieser Technik. Eigene Geräte, die internetfähig sind und über einen App-Store-Zugang verfügen, müssen mitgebracht werden.

Der Kurs läuft am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 13 Uhr in Bensheim, Am Wambolterhof 2, Volkshochschul-Gebäude.