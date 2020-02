Präsidentengarde der BKG beim Gardeball in Mannheim

Bensheim.Kürzlich nahm die Präsidentengarde der Bensheimer Karneval-Gesellschaft an einem Gardeball in Mannheim teil. Dieser wurde vom Verein Grokageli Mannheim-Lindenhof ausgerichtet. Am Start waren in verschiedenen Altersgruppen die Kategorien Gardetanz, Tanzmariechen, Tanzpaar, Tanzoffizier und Showtanz.

Das Interesse war so groß, dass die Tanzdarbietungen morgens in fünf Blöcken und mittags in drei Blöcken aufgeteilt wurden. Die Stimmung war prima. Die Gäste heizten ihren Teilnehmern ein und spornten sie zu Höchstleistungen an. Die Jubiläumsprinzessin der Grokageli und Stadtprinzessin der Stadt Mannheim und der Kurpfalz, Miriam I., freute sich, die Siegerehrungen vorzunehmen.

In der Kategorie Gardetanz Aktive konnte sie die Präsidentengarde der BKG mit einem Pokal und einer Urkunde für den zweiten Platz honorieren. Den ersten Platz erreichte in dieser Kategorie die Garde des Hoffenheimer Carnevalclubs. Einen Pokal für die weiteste Anreise konnte der Görlitzer Tanzsportverein sein Eigen nennen.

Für die beste Gesamtleistung erhielten die Ludwigsburger Mistelhexen einen Wanderpokal. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Stadtprinzenpaares der Stadt Mannheim und der Kurpfalz, Maren-Michelle I. und Naro I. red/Bild: BKG

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.02.2020