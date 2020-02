Praktikant aus Brasilien

Lucas Wenk (r.) mit Betriebsleiter Daniel Zimmermann. © Bild KMB

Bensheim.Der 21 Jahre alte Student Lucas Wenk hat einen weiten Weg auf sich genommen, um ein Praktikum beim Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) in der Kläranlage in Bensheim zu absolvieren. Knapp 10 000 Kilometer trennen ihn sechs Wochen lang von seiner Heimatstadt Joinville (an der Ostküste Brasiliens). Wenk studiert Umwelt- und Sanitäringenieurwesen und will Erfahrungen im Ausland sammeln.

Den Kontakt nach Deutschland herzustellen war für ihn keine große Aufgabe. Durch in Deutschland lebende Verwandtschaft fand er den Weg an die Bergstraße. Insgesamt fünf Wochen begleitete er die Mitarbeiter der Kläranlage, um möglichst viel über die Reststoffverwertung sowie die einzelnen Schritte der Abwasserreinigung zu erfahren. Vieles sei moderner als in seiner Heimat. „Die Technik bei uns ist bisher nur in größeren Städten vergleichbar mit der Technik in Deutschland. In meiner Heimatstadt gibt es nur eine Teichkläranlage ohne jegliche Technik“, berichtet Wenk. Dort werde bisher nicht einmal das Rechengut automatisch aus dem Wasser geholt. Nur knapp 34 Prozent der Haushalte sind an die Abwasserbehandlung angeschlossen. Der Rest entsorgt sein Abwasser direkt in das Meer.

Doch der Student hofft im nächsten Jahr auf Besserung. Dann soll eine neue Kläranlage, die sich gerade im Bau befindet, in Betrieb genommen werden. Diese wird dann das Abwasser von 90 Prozent der Haushalte in Joinville reinigen.

Nach seinem Studium erhofft sich Lucas Wenk eine Stelle in der modernen Anlage in seiner Heimat. Hierbei sollen ihm auch die Erfahrungen aus Deutschland helfen, die er in den fünf Wochen beim KMB gewinnen konnte. Am 4. März fliegt Wenk wieder in seine Heimat, um dort sein Studium zu beenden und seine Erfahrungen an seine Mitstreiter weiterzugeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020