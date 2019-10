Praxis-Profis erklären den Rechtsstaat

Bensheim. „Fit für den Rechtsstaat“ heißt eine Initiative des Hessischen Justizministeriums, die sich an Flüchtlinge und Asylbewerber wendet und darauf ausgerichtet ist, Menschen unterschiedlicher Kulturen mit Grundwerten wie Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Demokratie, Straf- und Familienrecht oder auch Gewaltenteilung vertraut zu machen. Parallel zum Erwerb der deutschen Sprache soll sie den Integrationsprozess erleichtern. Am Ende des Crashkurses erhalten die Teilnehmer Zertifikate.

Seit 2015, dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung, werden flächendeckend an mehr als 78 hessischen Justizstandorten und in Kooperation mit Kommunen und Kreisen in sogenannten „Rechtsstaatsklassen“ Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund mit Themen des alltäglichen Lebens konfrontiert und über Rechte und Pflichten informiert.

Üblicherweise bleiben Dozent, Teilnehmer und Dolmetscher unter sich. Am Dienstag jedoch hatte sich ein prominenter Gast aus Wiesbaden angesagt. Justizministerin Eva Kühne-Hörmann stattete der Bensheimer „Rechtsstaatsklasse“ einen Besuch ab, hörte interessiert zu, was Referent und Teilnehmer zu sagen hatten und beantwortete bereitwillig und unmissverständlich Fragen - auch zum Konflikt zwischen Kurden und Türken: „Wir achten darauf und akzeptieren nicht, dass der Konflikt in Deutschland ausgetragen wird. Wer Gewalt anwendet, wird strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und verlässt unser Land.“ Man beobachte die Entwicklung „mit Sorge“, so Kühne-Hörmann. (gs)

