Bensheim.Am Sonntag, 9. Februar, startet eine dreiteilige Predigtreihe zum Thema „Fremd sein – zuhause sein“ der evangelischen Kirchengemeinden Gronau/Zell/Schönberg/Wilmshausen, Auerbach/Hochstädten und der Stephanusgemeinde in Bensheim.

Pfarrerin Uta Voll, Pfarrer Christof Achenbach und Pfarrerin Almut Gallmeier starten die Predigtreihe mit Gottesdiensten in ihren eigenen Gemeinden und werden dann am 23. Februar und am 1. März jeweils die Kanzeln tauschen und das Thema der Predigtreihe aus Sicht verschiedener Bibeltexte beleuchten.

Am 9. Februar predigt Pfarrerin Uta Voll um 9.30 Uhr in Schönberg und in Gronau um 10.45 Uhr. Pfarrerin Almut Gallmeier predigt um 10 Uhr in der Stephanusgemeinde und Pfarrer Christof Achenbach um 10 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach. red

