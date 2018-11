Preise für weit gereiste Tauben

Gronau.Die Reisesaison der Brieftauben ist schon lange beendet und die Flugakrobaten nutzen inzwischen die Wintermonate, um in den heimischen Schlägen neue Kräfte für die Flüge im kommenden Jahr zu sammeln.

Ein wichtiger Termin steht für die Vögel und ihre Züchter jedoch noch an. Die Siegerehrung des Regionalverbandes Rhein-Main-Neckar findet an diesem Wochenende in Gronau statt und dabei werden neben den erfolgreichen Tauben der veranstaltenden Reisevereinigung (RV) Bergstraße auch weitere Tiere des Regionalverbandes prämiert.

Im Rahmen einer Sonderschau kann man zudem die bestgereisten Tauben des Verbandes, der sich von Mannheim bis Aschaffenburg erstreckt, bewundern.

Im Dorfgemeinschaftshaus

Der Startschuss fällt am Samstag (24.) um 14 Uhr. Dann wird im Gronauer Dorfgemeinschaftshaus die Ausstellung der RV Bergstraße eröffnet.

Gegen 18.30 Uhr ist dann die Siegerehrung des Regionalverbandes angesetzt und natürlich haben da die Züchter dann auch genügend Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und Fachsimpeln.

Eine Versteigerung bietet zudem die Möglichkeit, den eigenen Taubenschlag mit neuen Vögeln zu verstärken, ehe der Samstag dann mit einem gemütlichen Beisammensein seine Fortsetzung findet.

Am Sonntag (25.) öffnet die Ausstellung bereits um 9 Uhr ihre Pforten. Den ganzen Tag stehen weiterhin die Vögel der Züchter im Mittelpunkt des Interesses. Gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung der Reisevereinigung Bergstraße geplant.

An beiden Tagen ist im Dorfgemeinschaftshaus für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Eingeladen sind alle Freunde und Gönner der Reisevereinigung, doch auch Neulinge, die sich im Brieftaubensport nicht auskennen, sich für diesen aber interessieren, sind im Stadtteil herzlich willkommen. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018