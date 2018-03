Preisgekröntes Trio aus Amsterdam

Anzeige

Bensheim.Nur drei Wochen nach dem furiosen Konzert mit den drei jungen Brüdern Gerassimez wird die Kammermusikreihe der Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 3. März, mit einem weiteren jungen Trio fortgesetzt. Zu Gast im Parktheater (20 Uhr) ist das Van Baerle Trio aus Amsterdam. Es wurde 2004 von Hannes Minnaar (Klavier), Maria Milstein (Violine) und Gideon den Herder (Violoncello) gegründet.

Der Name des Ensembles leitet sich von einer Straße in Amsterdam ab: In der Van-Baerle-Straße befinden sich sowohl die Musikhochschule der Stadt, an der die drei Musiker studierten, als auch das Concertgebouw Amsterdam – bis heute ihr musikalisches Zuhause. 2011 gewann das Trio den niederländischen Vriendenkrans-Wettbewerb im Concertgebouw und ist seitdem dort häufig aufgetreten.

2013/14 wurden die drei Musiker für den Echo „Rising Stars“ nominiert und traten in einigen der bedeutendsten Sälen Europas auf. Doch schon vor dieser Europatournee hatte sich das Van Baerle Trio international einen Namen gemacht: Beim ARD-Musikwettbewerb 2013 in München gewann es den zweiten Preis (der erste wurde nicht vergeben), 2011 folgte der erste Preis beim Kammermusikwettbewerb in Lyon.