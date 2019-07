Premiere für 40 Aussteller

Auerbach.„Schlendern ist Luxus“, heißt es in einem Lied der Sängerin Ulla Meinecke. Ein Luxus, den man sich am vergangenen Sonntag in Auerbach dort erlauben durfte, wo an den restlichen 364 Tagen des Jahres eine Hauptverkehrsader ist und hunderte Fahrzeuge den ganzen Tag entlang fahren: auf einem Teil der Bundesstraße 3. Am verkaufsoffenen Sonntag zum Bachgassenfest war die B 3 im Ortskern für den Verkehr gesperrt und so konnte man beruhigt auf der Straße und an den Geschäften entlang schlendern.

Neu im Angebot war in diesem Jahr ein Kunsthandwerkermarkt im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags. Organisiert vom Gewerbekreis Auerbach, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, wurde ein abwechslungsreiches Angebot offeriert. 40 Aussteller zeigten Schönes und Dekoratives von Babysachen bis Seidenschals. Außerdem gab es Live-Musik und ein buntes Kinderprogramm. tn

