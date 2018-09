Premiere für spektakuläre Herbstshow

Bensheim. Das Varieté lebt. Es lebe das Varieté! Nicht nur in Großstädten wie Berlin und Frankfurt ziehen waghalsige und durchtrainierte Artisten, angstfreie Luftakrobaten und Kraftmenschen, zauberhaft-grazile Boden- und Seilkünstlerinnen und schräge Spaßmacher mit Suchtpotential die bewundernden Blicke auf sich und sind gleichzeitig wichtige Werbe- und Sympathieträger.

Auch im eher beschaulichen Bensheim können sich Menschen ein paar Stunden lang verzaubern, Herz und Seele beflügeln lassen, Nervenkitzel und Spannung ohne Netz und doppelten Boden live erleben: Immer dann, wenn das Varieté-Theater Pegasus in den Herbst- und Wintermonaten zu spektakulären Shows in die geheimnisvolle Welt der Magie und Zauberkunst einlädt und internationale Künstler sich verbiegen, ihre Körperteile miteinander verknoten, sich mit Eleganz bis hoch unters Dach schwingen, kopfüber am Seil hängen oder andere gewagte Kunststücke, Salti und Kraftübungen zeigen, stockt den Zuschauern der Atem.

Mit einer entsprechend temporeichen und knallbunten, teils skurrilen, ein bisschen verrückten und hochkarätigen Mischung aus Live-Akrobatik und Comedy-Conference läutete das Pegasus am Freitag mit seinem Programm „Street-Life!“ vor beeindruckender Bühnenkulisse die Herbstsaison ein. gs

