Prime Circle mit wuchtigem Sound im Rex

Bensheim.In den Genuss eines so satten, geschliffenen und dennoch wuchtigen Sounds kommt man nicht alle Tage. Schon gar nicht in den großen Hallen. Aber auch in kleineren Häusern kommen sich Dynamik und Differenzierung, Kraft und Balance häufig in die Quere. Das Konzert der südafrikanischen Band Prime Circle im Musiktheater Rex war eine positive Ausnahme.

Die Stimme von Frontmann Ross Learmonth schneidet die Luft in der alten Güterhalle, die am Sonntagabend ordentlich besucht, aber nicht gerade überfüllt war. Das Gastspiel in Bensheim markierte das (verlängerte) Finale der „Innocence“-Tour. Im Gepäck hatte die Formation ihr aktuelles, siebtes Studioalbum „If You Don’t You Never Will“, auf der die fünfköpfige Band etwas handzahmer klingt als in den Jahren zuvor. Doch auf der Bühne legen die Männer für gewöhnlich immer eine Schippe drauf. So auch im Rex, wo sich kernige Stampfer mit melodischen Nummern und sauber getaktetem Mainstream-Rock die Waage hielten.

In der Heimat füllen Learmonth, Gitarrist Dirk Bisschoff, Bassist Marco Gomes, Keyboarder Neil Breytenbach und Schlagzeuger Dale Schnettler seit Jahren die großen Arenen und Festivals. In Europa ist die Band noch ein eher unbeschriebenes Blatt, was sich allerdings ändern soll: Der Gig im Rex dürfte laut Veranstalter einer der letzten in intimer Atmosphäre gewesen sei. Ganz nah dran erlebte das Publikum die energiegeladene Melange aus Progressive Rock, Nu Metal und balladesken Stücken, die trotz negativer Inhalte oftmals optimistische Züge tragen anstatt in depressiver Heulerei baden zu gehen. Power und Kraft boxen sich in den Songs von Prime Circle fast immer durch.

Eine kleine Institution

Aus der im Dezember 2000 in Witbank, Provinz Mpumalanga, gegründeten Independent-Band ist eine kleine Institution geworden, die den Begriff Kult im Wortsinn (noch) für sich beanspruchen darf: man verfügt – in Europa – über eine eher kompakte, aber sehr treue und innig verbundene Fangemeinde, die textsicher jeden Song mitsingt und auf die Gesten des Sängers und Songschreibers blitzschnell reagiert.

Die technischen Qualitäten sind wirklich eindrucksvoll. Selbst wenn die Band bisweilen in arg seichten Gewässern paddelt, überzeugen die Musiker mit pointierter bis minimalistischer Spielweise, die einen muskulösen, definierten und sehnigen Sound ergibt, der von Learmonth’ zornigen, brachialen bis leidvoll klagenden Lyrics gekrönt wird. Die kehlige Stimme schwebt kristallen über allem, plastisch und konturiert, und in den Höhen spitz, ohne blechern zu sein. Auch die Instrumente sind akustisch blitzsauber gezeichnet und jedes für sich in jedem Moment deutlich wahrnehmbar.

Titel wie „Love To Hate“, „Not Alone“, „My City“ oder das ältere „Consider Me“ boten Hörgenuss pur. Bei „Staring At Satellites“ und dem melancholischen „Innocence“ wurde es ruhiger, aber nicht weniger fleischig. Mit „Breathing“ und „Out Of This Place“ kamen auch Songs aus früheren Tagen zu Gehör. Von den neueren Stücken konnten Nummern in der Machart von „Weapons Of War“ weniger überzeugen, was aber allein an einem allzu kalkulierenden Songwriting liegt, das zu sehr auf Ohrwurm-Qualitäten schielt, also eher auf die Erwartungen einer Zielgruppe hin ausgerichtet ist, als ein selbst definiertes Gruppenziel zu erfüllen. Wenn Prime Circle das unterlässt, hört man druckvolle Songs von zeitlos solider Architektur. Als Vorgruppe war das Duo „Make Plain“ dabei, das die Tour vielerorts begleitet hat. Die beiden Italo-Schweizer Andrea Zinzi und Luca Imperiali machen Folk im weitesten Sinne. Das Bensheimer Publikum war beeindruckt, mit welchen kargen Mitteln die beiden die Essenz ihrer Stücke zum Ausdruck bringen. Mit Gitarre, Stimmen und Percussion erzeugen sie einen Sound, der Leichtigkeit und Energie in Einklang bringt und positive Emotionen im Übermaß vermittelt. Schöner Doppelpack im Rex. Hörenswert in jeder Hinsicht.

