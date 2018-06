Anzeige

Bensheim. Im Rahmen der Vortragsreihe Lebenskunst kommt am Dienstag (12.) die norwegische Prinzessin Märtha Louise zusammen mit ihrer Freundin Elisabeth Nordeng um 20 Uhr in das Auerbacher Bürgerhaus Kronepark. Thema des Abends ist: „ Hochsensibel geboren - Wie Empfindsamkeit stark machen kann“.

Prinzessin Märtha Louise ist die ältere Schwester des Thronfolgers und Kronprinzen Haakon. Besondere Beliebtheit erlangte sie als engagierte Märchenerzählerin im norwegischen Fernsehen. Märtha Louise war vierzehn Jahre mit Ari Behn, einem bekannten Schriftseller, verheiratet. Mit ihrer Freundin Elisabeth Nordeng gründete sie das Zentrum „Astarte Education“. Über ihre Erfahrungen haben sie bereits mehrere Bücher geschrieben

Karten für diesen Vortrag gibt es in Bensheim in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, in Zwingenberg bei der Buchhandlung Lichtblick, in Auerbach bei der Bücherkiste und in Heppenheim bei der Bücherstube May. red