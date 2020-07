Pritschenwagen verliert Steine

Bensheim.Am Montag gegen 9.20 Uhr fuhr ein grüner Pritschenwagen, der mit Steinen beladen war, auf der Schwanheimer Straße in Richtung Innenstadt. Beim Anfahren an der Ampel verlor dieser drei Steine.

Einer traf einen dahinter fahrenden schwarzen BMW und beschädigte diesen. Der Sachschaden beträgt mindestens 2000 Euro, schreibt die Polizei.

Bei Informationen oder Hinweisen zu diesem Vorfall kann man sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 oder per Mail an die Adresse DGE.Bensheim.ppsh@polizei.hessen.de. pol

