Pro Jahr acht Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren

Bensheim.Auf großes Interesse stieß der Vortrag des Bensheimer Nord-Süd-Forums, der zum Thema Verschmutzung der Meere im Franziskushaus in der Klostergasse stattfand. Referent Ulrich Grom, Mitglied im Nord-Süd-Forum, hatte interessante Fakten zur Verschmutzung der Ozeane zusammengestellt.

Das maritime Leben gehört zu den empfindlichsten Lebenssystemen auf diesem Planeten. Meere reagieren in vielfältiger Weise auf schädliche Umweltveränderungen, indem sie in der Lage sind, diese abzumildern und Schaden teilweise abzuwenden. Bei den fünf letzten Massenaussterben nahm das Meer fast den gesamten Teil der durch Eruptionen oder kosmische Einflüsse hervorgerufenen Schadstoffe auf und ist dabei faktisch „gestorben“. So war die gesamte Wassermasse des Meeres vor 250 Millionen Jahren eine hochgiftige Brühe, die 97 Prozent aller Meereslebewesen tötete.

Millionen von Jahren waren nötig, um diese Giftbrühe wieder zu sauberem Wasser werden zu lassen. Diese Art von „Müllkippen-Funktion“ hat das Meer noch heute. Milliarden von Tonnen Kohlendioxid und Schwefelverbindungen waren die Folge von gigantischen Vulkanausbrüchen im 19. Jahrhundert in Südostasien.