Probenbeginn bei der Harmonie

Fehlheim.Nach einer längeren Sommerpause beginnen wieder die Proben der Chöre der Harmonie Fehlheim mit veränderten Übungszeiten. Ab Montag (3.) singen die Funtastixx von 18.30 bis 19.30 Uhr. Von 19.30 bis 20 Uhr probt der Frauenchor. Der Traditionschor singt von 20.05 Uhr bis 21.05 Uhr. Im Anschluss daran übt der Männerchor alle 14 Tage. Alle Chöre der Harmonie freuen sich jederzeit über neue Sängerinnen und Sänger.

Weitere Termine

Für das Jahr 2018 stehen noch einige Termine an, unter anderem Auftritte bei Veranstaltungen befreundeter Chöre, die Teilnahme an der Feierstunde zum Volkstrauertag, sowie ein Adventskonzert am 1. Advent in der Fehlheimer Kirche.

2019 wird ein ereignisreiches Jahr werden, kann doch der Verein in diesem Jahr auf 125 Jahre Chorgesang in Fehlheim zurückblicken. Der Vorstand des Fehlheimer Traditionsvereins ist schon mitten in den Vorbereitungen für dieses Jubiläumsjahr und verspricht ein abwechslungsreiches Programm für 2019. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018