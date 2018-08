Anzeige

Bensheim.Der Vorstand des Chors ars musica weist alle Mitglieder und Interessierte darauf hin, dass ab Dienstag (14.) die Proben wieder wie gewohnt jeden Dienstag um 19.30 Uhr in der Liebfrauenschule Bensheim stattfinden.

Es wird „Ein deutsches Requiem“ op. 45 für Soli, Chor und Orchester von Johannes Brahms einstudiert. Die Aufführungen – in Kooperation mit dem Oratorienchor Landau und unter der Leitung von Hans Jochen Braunstein – finden am 24. November in Landau sowie anlässlich der Bensheimer Musiktage am 25. November um 18 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Georg Bensheim statt. Interessierte, die gerne Chormusik auf gehobenem Niveau singen möchten, sind eingeladen, jetzt noch in die Probenarbeit einzusteigen. red

Info: Info zum Chor im Internet unter www.ars-musica-bensheim.de