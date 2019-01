Probenbeginn beim Chor „ars musica“

Bensheim.Der Chor „ars musica“ beginnt seine Proben ab Montag (15.) wieder wie gewohnt dienstags um 19.30 Uhr im Musiksaal der Liebfrauenschule Bensheim (drittes OG).

Es wird von Joseph Rheinberger die Missa in E op. 192 einstudiert, welche im Rahmen einer Chorreise (11. bis 12. Mai) im Dom zu Fulda und am 19. Mai in der Kirche Sankt Laurentius in Bensheim aufgeführt wird.

Auf dem Programm der Chorreise nach Fulda stehen neben der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes eine Stadtführung und weitere Aktivitäten.

Für dieses Projekt sind wie immer Neueinsteiger und Gastsänger, besonders Tenöre, willkommen. red

Info: Weitere Informationen: www.ars-musica-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.01.2019