Projekte rund um Gesundheit

Bensheim.Ärzte werden für die Gesundheitsversorgung gebraucht. Ebenso wichtig: Fachkräfte in medizinisch-pflegerischen Berufen. Um Nachwuchs für diese Arbeitsplätze zu interessieren und für eine Ausbildung in der Region zu gewinnen, findet das „Hessische Gesundheitscamp“ in Bensheim und Heppenheim statt – der Kreis Bergstraße ist erstmals Gastgeber.

Über diese Veranstaltung, die sich an Schüler richtet, wie auch weitere Projekte und Aktivitäten im Bereich Gesundheit berichtet Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz bei der monatlichen Zusammenkunft der Bensheimer Senioren-Union am kommenden Mittwoch (20.).

Neues Konzept der Sozialarbeit

Diana Stolz wird einen aktuellen Überblick aus ihrem Aufgabenbereich geben, der neben Gesundheit und Verbraucherschutz auch Jugend und Arbeit umfasst.

Um Kinder und Jugendliche zu unterstützen, wurde ein neues Konzept für die Schulsozialarbeit mit dem Titel „HELP“ aufgestellt. Lern- und Entwicklungschancen sollen individuell verbessert und gleichzeitig durch aufsuchende pädagogische Arbeit die Familie erreicht werden. Ziel ist eine präventive Wirkung, die Problemlagen überwindet und beispielsweise Ausschulungen vermeidet, heißt es in der Pressemitteilung der Senioren-Union.

Diana Stolz wird auch über das Maßnahmenportfolio des Kommunalen Jobcenters Neue Wege berichten. Ein Schwerpunkt liegt auf Frauen, die für die Aufnahme einer Beschäftigung gefördert werden. Zudem ist das Jobcenter ein Vorbild der digitalen Verwaltung: Die Web-App Nwdigital ermöglicht Kunden, auf ein internetbasiertes Dokumentenportal zuzugreifen.

Die Veranstaltung der Senioren-Union findet statt am Mittwoch (20.), um 17 Uhr, im Seniorentreff, Hauptstraße 53. Zur Teilnahme lädt die CDU-Vereinigung interessierte Bürger ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019