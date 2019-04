Prozession an Karfreitag

Bensheim.In über drei Jahrzehnten ist die Karfreitags-Prozession in der Bensheimer Innenstadt zu einem Großereignis geworden, das jedes Jahr tausende Zuschauer tief beeindruckt. Die Darstellung des Leidensweges von Jesus Christus in vier Stationen hat in Bensheim dank der hier ansässigen italienischen Familien seit 1982 Tradition.

90 Laiendarsteller

Am 19. April ziehen zum 37. Mal rund 90 Laiendarsteller durch die Innenstadt und stellen den Kreuzweg nach. Um 10.30 Uhr beginnt das Ereignis mit der Festnahme Jesu am Beauner Platz. Die zweite Station am Rinnentor zeigt Jesus vor dem Hohen Rat. Die Darsteller und Zuschauer ziehen dann weiter zum Hospitalbrunnen, wo Jesus dem römischen Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt und zum Tode verurteilt wird. Schließlich wird am Marktplatz die Kreuzigung gezeigt. Der Katholische Kirchenmusikverein Sankt Bartholomäus Fehlheim umrahmt die Prozession musikalisch.

Promenadenstraße gesperrt

Um den Ablauf der Prozession zu ermöglichen, werden die Anlieger der Straßen Am Rinnentor, Neugasse, Aulstraße und Mathildenstraße gebeten, ihre Fahrzeuge am Karfreitagvormittag nicht in den genannten Straßen abzustellen. Zusätzlich zu den genannten Straßen ist die Promenadenstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. ps

