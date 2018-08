Anzeige

Bensheim.Am Samstag (11.) können wieder Leistungen im Radfahren und am Sonntag (12.) im Schwimmen für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens und des Deutschen Radsportabzeichens erbracht werden. Interessenten am Sportabzeichen und/oder Radsportabzeichen sind zunächst zum Zwanzig-Kilometer-Radfahren am Samstag (11.) eingeladen.

Ab etwa 17.30 Uhr erfolgt an bekannter Stelle in der Schwanheimer Straße westlich der Autobahn die Erfassung für die Starterlisten. Start ist um 18 Uhr. Streckenverlauf: Bensheim, Schwanheim, Jägersburg, Groß-Rohrheim und zurück. Es gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Sportkameraden von RTC Bergstraße-Odenwald und Sportabzeichenstützpunkt Bensheim stehen gemeinsam zur Leistungsabnahme bereit. Zur Absicherung der Strecke sollen sich jedoch noch Helfer aus dem Interessentenkreis melden. Fahrradhelm ist Pflicht.

Am Sonntag (12.) geht’s um 8 Uhr zur Abnahme der Schwimmdisziplinen für das Deutsche Sportabzeichen ins Basinusbad (Treffpunkt am Eingang). An die frühmorgendlichen Gäste des Bades ergeht die Bitte um Verständnis dafür, wenn wieder einmal um „freie Bahn“ für die Sportler gebeten wird, heißt es in der Pressemitteilung. red