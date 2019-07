Prunk und Vielfalt der Barock-Architektur

Bensheim.Wenn der Münchener Kunsthistoriker und Fotopublizist Richard Konstantin Blasy zum deutsch-italienischen Freundeskreis Bensheim-Riva del Garda kommt, dann wissen die Vereinsmitglieder aufgrund der jahrzehntelangen Zusammenarbeit, dass große Themen der Architekturgeschichte anstehen – so auch diesmal: „Die Barockarchitektur Süddeutschlands und ihre italienischen Vorbilder“.

Um aber diese italienischen Wurzeln aufzuhellen, war zunächst ein historischer Rückgriff unvermeidlich. Die Zeit der Renaissance hatte zu einem massiven Machtverlust der römischen Kirche geführt. Große Teile Europas waren durch die Reformation protestantisch geworden.

Kirchliche Macht wird inszeniert

Mit dem Konzil von Trient (1545 - 1563) wurde die Gegenreformation eingeleitet und setzte zugleich in der katholischen Welt eine Welle von Kirchenneubauten ein.

In Italien wurde mit dem Bau der Jesuitenkirche Il Gesù mit dem tonnengewölbten Längsbau nach den Plänen von da Vignola (1568 - 1575) ein Archetypus geschaffen, der für die nächsten 200 Jahre die Architektur der Sakralbauten beeinflusste und damit die auf Einheit und Ruhe hinzielende, klar gegliederte Kunst der Renaissance ablöste.

Nun sollten die kirchliche und weltliche Macht – legitimiert durch das Gottesgnadentum – inszeniert und die Sinnlichkeit des Betrachters angesprochen werden. Opulenz und Formenvielfalt waren ausdrückliche Ziele des Barock.

Dass diese Stilrichtung auch in Süddeutschland ihre Blüte entfalten konnte, rührte daher, dass Herzog Albrecht V. von Bayern der erste Fürst war, der sich auf die Seite der Gegenreformation schlug. Zudem vertiefte er durch bilaterale Verträge mit Rom und Italien die kulturellen Beziehungen mit der Folge, dass deren Baukunst – durch in Vorarlberg, Graubünden, Deutschland und in Italien ausgebildete Baumeister vermittelt – nunmehr vorbildlich und anregend in das heimische Bauschaffen einflossen.

Große Baumeister

Dieser Prozess, der primär durch Kirchenfürsten und Hochadel gefördert wurde, setzte insbesondere nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges ein und erreichte bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts seine volle Entfaltung. Dabei entstanden prunkvolle barocke Kirchenbauten, Schlösser und Adelshäuser in Städten und Orten Bayerns, ferner Kloster- und Wallfahrtskirchen, die alle untrennbar mit den Namen der großen süddeutschen Baumeister wie Johann Fischer von Erlach, Johann Dientzenhofer und seinen Brüdern, Balthasar Neumann, Dominikus Zimmermann und vielen anderen verbunden sind.

Vor diesem Hintergrund nahm Blasy sein Auditorium mit auf eine spannende Reise durch die Barockarchitektur. Ausgangspunkt waren dabei jeweils Fotografien von ausgewählten sakralen und weltlichen Bauten in Süddeutschland, die durch eine spezielle Kameratechnik den der Barockarchitektur immanenten Suggestivhöhendrang fotografisch einfingen. Mit diesen Bildern in Verbindung mit der druckreifen Beschreibung von Fassade und Außenbau, von den Besonderheiten des Innenraumes und den Kunstgriffen der Stuckateure wurden so die Strukturen der Bauwerke offengelegt, um sie dann mit einem Komplementärbauwerk, in der Regel aus Italien, zu vergleichen.

Auf diese Art machte Blasy etwa deutlich, dass bei dem ersten und bedeutendsten sakralen Großbau nördlich der Alpen, der St. Michaelskirche in München, die vorerwähnte Il Gesù Kirche in Rom eine gewisse Rolle gespielt haben mag, doch Friedrich von Sustris und Wendel Dietrich bereits einen absolut eigenständigen Typus von Gotteshaus kreiert zu haben.

Im Folgenden verglich Blasy etwa das von Elias Holl erbaute Rathaus von Augsburg mit dem von Andrea Palladio konzipierte Palazzo Antonini in Udine oder das Nymphenburger Schloss mit der Villa Barbaro, ebenfalls von Palladio.

Nach weiteren Zwischenstationen in Kempten (Basilika St. Lorenz) , in Schleißheim (Schloss Lustheim und Neues Schloss), in Fürstenfeld, Zwiefalten und Ottobeuren (Benediktinerkloster und Abteikirche) setzte die Abteikirche Heilig Kreuz in Neresheim den Schlusspunkt.

Denn mit dem von Baltasar Neumann konzipierten Bauwerk – Baubeginn 1750 – ging die Epoche des süddeutschen Barocks zu Ende.

Sehr langer Applaus für den Referenten und wohlgesetzte Dankesworte von Inge Fertig, die souverän die Vorsitzende Pina Kittel vertrat, rundeten diesen Kulturabend ab.

Peter Zeyer

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.07.2019