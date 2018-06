Anzeige

Bensheim.Für drei Kunden der Sparkasse Bensheim war der 14. Februar 2018 ein besonderer Tag. Bei der hessenweiten PS-Sonderauslosung wurden sie als Hauptgewinner gezogen. Am 30. Mai konnten die Gewinner ihre Autos entgegennehmen. Die drei Fahrzeuge gewannen Kunden der Sparkassen-Geschäftsstellen in Lorsch, Einhausen und der Schwanheimer Straße in Bensheim. Insgesamt wurden bei der PS-Sonderauslosung der hessischen Sparkassen über 1,1 Millionen Euro an Bargeldgewinnen und über 1,3 Millionen Euro in Form von Pkw-Gewinnen vergeben.

Unser Bild zeigt (v.l.) Marco Vogel, Karl und Rosemarie Schenk (Mörlenbach), Arno Mendler (Hemsbach) mit Berater Klaus Sattler, Thorsten Silber aus Lorsch und Yvonne Brunnengräber mit Berater Konstantin Sarsembinov. tz/Bild: Lotz