Bensheim.Zu einem weiteren Vortrag lädt die Bürgerhilfe Bensheim im August ein. Der Psychologe Otto Merkel hält am Mittwoch, 29. August, einen Vortrag unter dem Motto „Mehr Lebensqualität durch lösungsorientiertes Handeln“.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und findet im Generationentreff in Bensheim (Hauptstraße 53) statt.

Lösungsorientiertes Denken

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Mitglieder der Bürgerhilfe, auch Nichtmitglieder sind dazu eingeladen. Der Psychologe Otto Merkel war in der Beratung und der Therapie tätig, davon die letzten 25 Berufsjahre in einer Erziehungsberatungsstelle in Wiesbaden.