Publikum im Parktheater atmet „Berliner Luft“

Bensheim.Bereits vor einem Jahr hatte das Collegium Musicum Bergstraße mit einem famosen Neujahrskonzert das Publikum begeistert. Unter der Leitung seines damals gerade neu eingeführten Dirigenten Bart Berzonsky präsentierte das Orchester bekannte Broadway-Stücke als musikalisches Kaleidoskop Amerikas des 20. Jahrhunderts von Gershwin bis Bernstein. Am Sonntag dirigierte der New Yorker Werke aus der alten Welt. Das ganze Parktheater bewegte sich im Takt bekannter Operettenmelodien – die „Berliner Luft“, so der Titel des Abends, war durchaus zu erschnuppern.

Das Orchester machte auch bei diesem schwungvollen Jahresauftakt einen sehr homogenen und reifen Gesamteindruck. Streicher und Bläser überzeugten mit technischer Präzision und spielerischem Elan, viele Tanzszenen und großartige Protagonisten versetzen das Publikum in Champagnerlaune. Dezent moderiert wurde das Konzert von Ralf Simon, dessen gut sitzender Tenor klar in der Artikulation und deutlich in den Affekten agierte. Zum Beispiel bei Veits Lied „Vater, Mutter, Schwestern, Brüder hab ich auf der Welt nicht mehr“ aus dem dritten Akt von Albert Lortzings romantischer Zauberoper „Undine“.

Mit Liebe zur Musik komponiert

Die Ouvertüre des Abends blieb einem besonderen Komponisten vorbehalten: Friedrich II. von Preußen. Der adligen Vorlage der Sinfonie Nr. 3 (1. Satz) erwies sich das Orchester in jeder Nuance gewachsen. Im Parktheater wünschte man sich in diesem Moment, dass Kompositionskunst und Liebe zur Musik, wie sie Friedrich der Große offenbarte, auch in heutigen Regentenkreisen stärker verbreitet seien.

Zackige Ouvertüre

Wie es die Herrscher des fiktiven Inselreichs Muckipur mit den schönen Künsten halten, bleibt das Geheimnis von Paul Lincke, der diese Operette 1899 im Berliner Apollo-Theater uraufgeführt hat. Die zackige Ouvertüre dürfte die Herzfrequenzen der Zuhörer noch einmal in die Höhe getrieben haben. Das Werk ist neben „Frau Luna“ das bekannteste Linckes. Mit „Schlösser, die im Monde liegen“ aus der burlesken Operette, in der auch die titelgebende „Berliner Luft“ weht, überzeugte Sopranistin Sabina Martin zu Beginn der zweiten Konzerthälfte. Die Expertin für Operetten-und Musicalmelodien zeigte keinerlei Höhenangst und spielte leger mit einem fein timbrierten Sopran, der mühelos zwischen blühender Energie und dramatischer Tiefe changierte. Auch mit der Arie der Frau Fluth aus Otto Nicolais „Die lustigen Weiber von Windsor“ („Nun eilt herbei“) hatte sie das Publikum gleich auf ihrer Seite. Die innere Zustimmung der weiblichen Zuhörerinnen bei der finalen Textzeile „Listige Frauen, die wissen sich Rat“ war im Parktheater atmosphärisch spürbar.

Zum Ende des ersten Teils wurde es aber dann doch noch etwas traurig. Mit dem Walzer „Verschmähte Liebe“ kommentierte Paul Lincke das Ende seiner Beziehung zur Schauspielerin Ellen Sousa, die für ihn die Titelrolle in „Frau Luna“ sang. Weil er sie unter Druck setzte, die Bühne zu verlassen, verabschiedete sie sich samt dem gemeinsamen Sohn. Im Dreivierteltakt flossen die Tränen.

Die waren aber spätestens beim „Wildschütz“ wieder getrocknet. Lortzings komische Oper schaute mit der Ouvertüre in Bensheim vorbei. Das Orchester bewies höchste Sicherheit bei den wuchtigen Akzenten, die von filigranen Streicherpassagen und feinen Flötenstimmen melodiös ausformuliert wurden. Die starke Dynamik und vielfarbige Dramaturgie des Stücks gelang sehr überzeugend. Sabina Martin und Ralf Simon brillierten beim Duett von Baron und Baronin („Ihr Weib?“) mit fokussierten und charaktervollen Stimmen.

Mit höchster Disziplin

In Richtung Finale erlebten die über 400 Gäste im Parktheater den ersten Satz aus der Sinfonie Nr. 3 von Carl Philipp Emanuel Bach. Das Collegium Musicum meisterte die harmonischen Überraschungen sowie die Stimmungskontraste, Modulationen und die lyrisch versponnenen Melodiebögen mit höchster Disziplin. Den Abschluss machte ein schönes Duett zu Walter Kollos „Solang noch unter`n Linden“, der auch als „Linden-Marsch“ bekannt ist. Langer Applaus für ein beschwingtes Neujahrskonzert, bei dem Bartholomew Berzonsky einmal mehr das richtige Händchen bewiesen hat.

Der Kapellmeister und ausgebildete Konzertpianist wurde als Sohn eines orthodoxen Priesters in New York City geboren und wuchs in Cleveland, Ohio, auf. Mit fünf Jahren begann er mit dem Klavierunterricht. An der renommierten Eastman School of Music studierte er Klavier und Dirigieren, bevor er 1984 nach Deutschland kam. Hier schrieb sich Berzonsky zunächst an der Uni Köln für Russische Sprache und Literatur ein, wechselte aber nach einem Jahr an die Hochschule für Musik. Seine Karriere führte ihn an renommierte Bühnen und Konzerthäuser. Unter anderen nach Saarbrücken, Augsburg und Koblenz. Nach Stationen am Staatstheater Braunschweig und dem Theater Basel kam er 2009 als Dirigent und Solorepetitor ans Staatstheater Darmstadt. Dort hat er mit dem Instrumentalverein Darmstadt bereits ein Laienorchester geleitet. Im Herbst 2017 übernahm er offiziell den Taktstock des Bensheimer Orchesters.

