Publikumsnah und mit eingängigen Songs

Anzeige

Bensheim.Er ist gerade 28 Jahre jung und bereits einer der erfolgreichsten Musiker Irlands: Jetzt geht Nathan Carter erstmalig auf Deutschland-Tour. Das erste Konzert fand am Mittwoch in Bensheim statt. Vor moderater, aber ordentlicher Publikumskulisse hat er sich im Musiktheater Rex als versierter Countrymusiker mit eingängigen Songs und einem kurzen Draht zum Publikum empfohlen.

Bekannt geworden ist Carter mit seinem unkomplizierten Mix aus Mainstream-Country und irischen Folkklängen, mit dem er sich international ein großes Publikum erobert hat. Doch es wäre zu kurzsichtig, den Sänger, Pianist und Songschreiber in der volkstümlichen Ecke schmoren zu lassen. Immer wieder hat Carter in den letzten Jahren in anderen musikalischen Genres gewildert, ohne seinen persönlichen Stil zu verlieren. Sein aktuelles Album „The Journey“ ist eine exklusive Kollektion für die Deutschland-Premiere. 16 Songs aus neun Studio- und drei Livealben, mit denen er Germany gewinnen möchte.

Begeisterung in der Güterhalle

Der Gig im Rex mit sechsköpfiger Band schoss über die Platte deutlich hinaus. Neben Stücken wie „Banks Of The Roses“, „Summer in Dublin“ oder der Ballade „Good Morning Beautiful“ hörte das Publikum auch ein Medley von Stücken des im vergangenen Jahr gestorbenen US-Countrysängers Glen Campbell, mit dessen Songs Nathan Carter besonders eng verbunden ist. Darunter die Hits „Rhinestone Cowboy“ und „Southern Nights“. Aber auch Carters neue Single „Give It To Me“ begeisterte die Fans in der Güterhalle, die handgemachte, unkomplizierte Musik zu schätzen wussten. Darunter auch Schmachtfetzen wie „Let Me Tell You That I Love You“, mit denen der smarte junge Typ schon etliche Damenherzen in Gang gebracht hat.