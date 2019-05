Pullover gestohlen, Polizei bespuckt

Bensheim.Auf den Pullover eines Zwölfjährigen hatte es am Donnerstag eine Gruppe von mindestens vier Mädchen abgesehen. Unter Androhung von Schlägen wurde auf dem Marktplatz, um kurz nach 15 Uhr, dem Jungen der Pulli abgenommen. Er folgte der Gruppe und informierte seinen Vater.

Der Bensheimer stellte die Mädchengruppe auf dem Beauner Platz zur Rede. Er, wie auch die alarmierte Polizei, wurde aus der Gruppe heraus bespuckt und beleidigt. Den gestohlenen Pullover hatte eine 16-Jährige bei sich. Sie und eine 15-Jährige mussten die Beamten mit auf die Polizeiwache begleiten.

Gegen sie, wie auch gegen die anderen Mädchen, hat die Polizei Anzeigen wegen Beleidigung und räuberische Erpressung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Mädchen in die Obhut des Jugendamtes gegeben. In diesem Zusammenhang nehmen die Ermittler in Bensheim noch Zeugenaussagen entgegen, Telefon 06251/84680. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019