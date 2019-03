Qi Gong für den Nacken

Bensheim.Qi Gong besteht aus harmonischen und sanften Übungsfolgen, die gesund erhalten, kräftigen und die Körperfunktionen harmonisieren.

Im Kurs der Kreisvolkshochschule stehen Übungen aus dem Nei Yang Gong im Vordergrund– einem System des medizinischen Qi Gong: Sanfte, schwingende Bewegungen entspannen Schultern und Nacken und fördern eine bewegliche, schmerzfreie Wirbelsäule.

Der Schnupper-Kurs läuft fünfmal, donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr, am 3. und 10. April und am 8., 15. und 22. Mai, im Budokan, Weschnitzstraße 8, in Bensheim. Infos und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/1729615. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.03.2019