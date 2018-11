Quintett mit Kontrabass

Bensheim.Das Fabergé-Quintett ist auf Einladung der Kunstfreunde Bensheim am Samstag (1.), 20 Uhr, im Parktheater zu Gast – in der seltenen Besetzung mit zwei Violinen, Bratsche, Cello und Kontrabass. Durch eine zweite Bratsche und ein weiteres Cello wird das Ensemble zum Septett verstärkt.

So werden die „Metamorphosen“ von Richard Strauss in Bensheim in der von Rudolf Leopold rekonstruierten Urfassung der Septett-Version dargeboten. Ebenfalls von Strauss erklingt das „Sextett für Streicher“ aus der Oper „Capriccio“ in der Septett-Fassung und das „Grande sestetto concertante“ für Streichersextett von Mozart. In der eigentlichen Quintett-Besetzung des Fabergé-Quintetts ist Luigi Boccherinis „Streichquintett F-Dur“ zu hören.

Zu diesem Konzert gibt es um 19 Uhr im Foyer des Parktheaters wieder eine Einführung des Musikexperten Hans Hachmann. red

