Radfahren auf dem Stundenplan

Bensheim.Autofahren: Verbrennt Geld und macht fett. Radfahren: Verbrennt Fett und spart Geld. So heißt es an der Tür der Radwerkstatt in der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim. Im Beruflichen Schulzentrum des Kreises Bergstraße ist Radfahren Teil des Schulprogramms.

Die KKS ist eine Bikeschool. So nennt sich das Projekt des hessischen Vereins Bikepool, der sich für das Fahrradfahren an Schulen einsetzt. In Zusammenarbeit mit der Zentralen Fortbildungseinrichtung für Sportlehrkräfte (ZfS) organisiert er sportliche wie technische Seminare für Lehrer, die an ihrer Schule ein festes Angebot einrichten. Vor gut zwei Jahren ist die Idee an der KKS angekommen. Seither finden in der Jahrgangsstufe elf regelmäßig Projektwochen statt – so auch in dieser Woche. In den 13. Klassen können Schüler Mountainbiking als Sportfach wählen.

Mountainbiking als Schulfach

14 Räder stehen zur Verfügung. Sie wurden in Kooperation mit der AOK Hessen, Partner des Projekts, für einen geringen Eigenanteil eingekauft. Sie stehen nicht nur für Ausflüge und Trainingseinheiten zur Verfügung: Durch die Pflege und Wartung der Bikes sollen die Jugendlichen lernen, für die Sportgeräte Verantwortung zu übernehmen und technische Arbeiten eigenhändig zu erledigen.

Ein erfreulicher Nebeneffekt ist, dass jeder Schüler im Sportunterricht über die gleichen materiellen Voraussetzungen verfügt – unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen.

Die Voraussetzung aber sind Lehrer, die ein solches Angebot in die Hand nehmen und über kurze Projektwochen hinaus fest im Sattel sitzen. An der Karl-Kübel-Schule heißen die Initiatoren Carmen Müller und Philip Benz. Sie sind nicht nur die verantwortlichen Lehrkräfte für die Bikepool-School, sondern auch Mitglied im Landeslehrteam der ZFS Radfahren und Mountainbike.

Anfang 2016 hat alles mit einer Projektwoche Mountainbike angefangen. Mit eigens gekauftem Werkzeug wurden die Räder von Schülern repariert und erste Touren unternommen.

Jetzt hat die AOK dem Schulprojekt weitere 6426 Euro gespendet. „Wir unterstützen schulische Bewegungsangebote gern“, sagte Norbert Diehl vom Beratungscenter in Bensheim im Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort.

Auch Frederik Jung von der Fachschaft Sport lobte das Engagement der beiden Lehrer, die aus ihrer Schule eine Bikeschool gemacht haben. Neben der guten Ausstattung genießt die KKS durch die Vereinbarung auch vergünstigtes Material und eine Bestandsauffrischung der Räder nach fünf Jahren. Aktuell haben vier Pädagogen der Schule einen Fortbildungskurs absolviert.

Etwas für die Gesundheit tun

„Ein tolles Projekt, das gesundheitliche, technische und Umweltaspekte zusammenbringt“, so Schulleiterin Ulrike Rüger. Auf dem Schulcampus stelle man in den letzten Jahren verstärkt fest, dass nicht nur viele Schüler, sondern auch immer mehr Lehrer umsteigen. Die Anzahl der Kollegen mit E-Bikes oder konventionellen Fahrrädern habe spürbar zugenommen.

