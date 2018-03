Radfahren und Ängste abbauen

Anzeige

Bensheim.24 Teilnehmer der letzten Mut-Tour fanden sich am Wochenende zum vierten Mal in der Liebfrauenschule zusammen. Es wurden Probleme und Entwicklungschancen der noch jungen Initiative besprochen.

Am Samstag übten einige Teilnehmern ihren „Flashmob“ als eine weitere Aktionsform in der Fußgängerzone ein. „Das Thema Depression ist noch immer viel mit Angst, Scham und Ablehnung belegt – als ich einigen Teilnehmern eines zeitgleich in der Schule stattfindenden Workshops Faltblätter und Erklärungen zum Projekt anbot, drehten einige – als das Wort Depression fiel – schlagartig um und gingen weg”, berichtete Sebastian Burger, der in Bremen lebt, mit seinen drei Großeltern aber immer noch in Bensheim verwurzelt sowie Gründer des Projektes ist.

Die Info-Runde, als offene Teestunde beworben, kam gut an. „Das war toll. Da kamen erstmals über zehn Leute, die wir nicht kannten, die aber Interesse am Thema Depression oder gar einer Etappen-Teilnahme hatten – mit einer Frau sind wir auf dem Tandem gefahren, die hat sich einen Keks gefreut, da sie sich mit ihren Angststörungen selbst nicht traut, alleine mit dem Rad zu fahren“, so Burger.