Bensheim.Ein circa 60 Jahre alter Radfahrer mit grauer Halbglatze und Bart ist am Freitagabend von Zeugen gesehen worden, wie er um kurz nach 21 Uhr in der Friedhofstraße gegen einen geparkten Opel Astra stieß und flüchtete. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Am Auto ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Die Polizei in Bensheim sucht den Fahrradfahrer, der einen Korb am Velo befestigt hat. Der Mann soll ohne ersichtlichen Grund auf seinem Herrenrad gestrauchelt sein. Nachdem er an das braune Auto stieß, rutschte er auf die Fahrbahn.

Nach kurzer Zeit rappelte er sich wieder auf und fuhr weiter in Richtung Bensheim, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Unfallort blieb lediglich seine Brille zurück.