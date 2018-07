Anzeige

Bensheim.Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es gestern Nachmittag. Am Berliner Ring war ein Radfahrer aus Bickenbach Richtung Zwingenberg unterwegs. In Höhe des Anwesens 145 fuhr er mit seinem Rad auf ein geparktes Auto auf, das sowohl an der Heckklappe als auch am Dach beschädigt wurde.

Beim Aufprall brach sogar der Rahmen des Fahrrads. Nach Auskunft der Polizei vor Ort trug der Radfahrer einen Helm. Schwerverletzt wurde er ins Klinikum nach Darmstadt gebracht. An der Unfallstelle waren neben einer Streife der Bensheimer Polizei auch der Notarzt und ein Rettungswagen. df