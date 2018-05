Anzeige

Bensheim.Der Wunsch nach einem größeren Angebot an sicheren Fahrradabstellanlagen am Bahnhof besteht seit vielen Jahren. Die Grüne Liste Bensheim (GLB) ist froh, dass jetzt die Lösung in Form eines Fahrradparkhauses gefunden wurde.

Bereits 2014 habe die GLB mit dem damaligen Koalitionspartner CDU den Magistrat beauftragt, Flächen für mögliche weitere Abstellanlagen und deren Eignung für ein Fahrradparkhaus zu prüfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

70 Plätze geplant

„Das Ergebnis der Prüfung und der Verhandlungen mit der Bahn waren erfolgreich, denn das Fahrradparkhaus mit 70 Plätzen kommt jetzt in die Räume der früheren Gepäckaufbewahrung, und dies ist für uns die sinnvollste Nutzung dieses Leerstandes“, betont GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Gleichzeitig könne für mehr Sicherheit am Bahnhof gesorgt werden, weil ein Raum für eine Außenstelle der Stadtpolizei zur Verfügung stehe.