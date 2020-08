Radverkehr in Bensheim

Bensheim.Bei SPD-Fahrradtour am 21. Juli gab es Fragen zu dem geplanten Radschnellweg. Zu diesem Thema gibt Norbert Bauer am heutigen Dienstag (4.) in der Fraktionssitzung Erläuterungen zur Machbarkeitsstudie des 60 Kilometer langen Radschnellwegs von Darmstadt nach Heidelberg.

Wie kann der Radschnellweg durch Bensheim und weiter nach Heppenheim geführt werden? „Allein zwischen Bensheim und Heppenheim sind täglich rund 1800 Radfahrer unterwegs“, schreibt die SPD in ihrer Pressenotiz. Diese Radfahrer entlasten den Autoverkehr auf der B 3 und damit die Umwelt.

Im Bensheimer Radverkehrskonzept aus dem April 2015 werden Maßnahmen für den innerörtlichen Bereich empfohlen. Um Rotlichtverstöße zu minimieren, sollen Radfahrer an Ampeln nirgends länger als 45 Sekunden auf Grün warten müssen. Dort wo Schutzstreifen nicht möglich sind, können Fahrradpiktogramme am rechten Fahrbahnrand verdeutlichen, dass Fahrräder diesen Bereich der Fahrbahn nutzen.

Diese und weiter interessante Punkte rund um den Radverkehr behandelt die SPD-Fraktion heute Abend um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020