Radverkehr in Seitenstraßen verlagern

Bensheim.Die Bensheimer Freidemokraten hatten in den letzten Jahren immer wieder richtungsweisende Verbesserungen für den Radverkehr angeregt, vorgeschlagen und beantragt und dabei das Machbare im Auge behalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

So hatten sie bereits 2013 die Initialzündung für die Einrichtung eines Fahrradparkhauses am Bahnhof gegeben und immer wieder nachgehakt, 2018 die Errichtung von Fahrradstraßen – beispielsweise für die Wilhelmstraße – beantragt und 2019 Verbesserungen für die Radwegeführung und -markierung für die Innenstadtstrecke Heidelberger Straße-Rinnentor-Parktheater bewirkt.

Nun haben sie sich mit den Anträgen für die nächste Stadtverordnetenversammlung von GLB, CDU und BfB bezüglich Verbesserungen des Radverkehrs im Bereich der Bundesstraße B 3 vor, über und hinter dem Ritterplatz bis hin zum Bahnhof sowie in der Robert-Bosch-Straße intensiv auseinandergesetzt.

In diesen Anträgen werden eine ganze Reihe von Vorschlägen und Forderungen vorgebracht, die nach Auffassung der Freidemokraten die lange bestehenden und bekannten Verkehrsproblematiken besonders für Radfahrer im Bereich B 3 vor, auf und hinter dem Ritterplatz, zwischen Ritterplatz und Bahnhof, am Bahnhof selbst und schließlich in der Robert-Bosch-Straße nicht lösen.

Im Gegenteil würden dadurch weitere Umgehungsverkehre, Unübersichtlichkeiten, Scheinsicherheiten und letztlich auch Gefahren verursacht, da sich der vorhandene und nicht mehr erweiterbare Verkehrsraum in diesen Bereichen nicht beliebig aufteilen lasse, auch nicht durch Fahrbahnmarkierungen und Spurumwidmungen.

Durch Behörden bestätigt

In ihrer Auffassung sehen sich die Freien Demokraten durch eine entsprechende Stellungnahme der Verwaltungen aus Stadt, Kreis und Land bestärkt, die all den Detailvorstellungen der drei ehemaligen Koalitionsfraktionen aus rein sachlichen Gründen quasi eine Absage erteile, wie FDP-Stadtrat Willi Rothermel bemerkt.

Deshalb hat die FDP-Fraktion für diesen Tagesordnungspunkt beantragt, dass die Anträge von GLB, CDU und BfB durch einen Antrag ersetzt werden, in welchem der Magistrat beauftragt wird, ein Konzept für die Lenkung des Radverkehrs mittels Beschilderung und eventuell weiterer geeigneter Maßnahmen weg von den Bundesstraßen B 3 und B 47 vom, zum und über den Knotenpunkt Ritterplatz und die Strecke Ritterplatz bis zum Bahnhof zu erarbeiten, also Verlagerung in weniger stark befahrene Seitenstraßen mit Radwegen.

Dabei soll erstens die Lenkung des Radverkehrs auf der B 3 ab Einmündung Kirchbergstraße zur Fehlheimer Straße und somit zum dortigen Radweg und umgekehrt, zweitens die Lenkung des Radverkehrs auf der B 3 ab Einmündung Lindenstraße und somit zur Wilhelmstraße und dem dortigen geplanten verkehrsberuhigten Bereich – eventuell mit Einrichtung der bereits schon mal diskutierten Fahrradstraße – und umgekehrt sowie drittens die Lenkung des Radverkehrs auf der B 47 ab Einmündung Platanenallee zum Rinnentor und der Platanenstraße und umgekehrt geprüft werden, aber selbstverständlich auch andere sinnvolle Möglichkeiten.

Für die Robert-Bosch-Straße sehen die Freidemokraten zurzeit und bis auf Weiteres unter den gegeben Umständen und angesichts der gesetzlichen Regelungen kein realistisches Verbesserungspotential, weshalb sie hierzu auch keine Vorschläge unterbreiten.

Ziel bei Verbesserungen im Radverkehr sollten nach Auffassung von FDP-Chef Holger Steinert erkennbare Radwege und klare Regelungen sein, soweit es die Gegebenheiten des vorhandenen Verkehrsraumes zulassen – statt weiterer Verkomplizierungen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.06.2020