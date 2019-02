Radverkehr steht im Mittelpunkt

Bensheim.Bald beginnt die neue Radsaison – und in Kürze soll auch die Fahrbahnsanierung in der Schwanheimer Straße zwischen Bahnlinie und Berliner Ring abgeschlossen sein. „Der erneuerte und dann breitere Radstreifen mit einem Sicherheitsabstand wird eine Verbesserung für den Radverkehr bringen und auch den neuen Vorgaben entsprechen“, freut die Fraktionsvorsitzende der Grünen Liste Bensheim (GLB), Doris Sterzelmaier.

Im Herbst 2018 wurden die seitlichen Entwässerungsrinnen erneuert. Nach den Frosttagen soll gemäß KMB die neue Fahrbahndecke folgen und danach die neuen Markierungen.

E-Bikes kostenfrei Probe fahren

Die GLB weist darauf hin, dass die Vorteile elektrisch unterstützter Fahrräder im Alltag von allen Hessen kostenlos getestet werden können. Das Wirtschafts- und Verkehrsministerium stellt mit dem Programm „Radfahren neu entdecken“ Pedelecs, E-Bikes und Lastenräder zur Verfügung, die für jeweils vier Wochen an Bürger sowie Unternehmen verliehen werden. Bensheim ist dabei.

Am 1. März startet die Fahrradaktion Nahmobilität – und bis 31. Mai können Bensheimer Bürger E-Bikes und E-Lastenräder kostenfrei leihen und Probe fahren. Das Team Klimaschutz der Stadt Bensheim hat auf der Energie- und Baumesse darüber informiert.

Auf der Fraktionssitzung der GLB am heutigen Dienstag (19.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in der Bahnhofstraße geht es um das Thema Radverkehr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.02.2019