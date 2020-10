Radverkehr und Stadtentwicklung

Bensheim.Die Machbarkeitsstudie des Rhein-Neckar-Kreises zum Radschnellweg im Abschnitt von Bensheim ist Thema der Fraktionssitzung der Grünen. Es gibt eine Vorzugsvariante aus der Studie, die über Schillerstraße, Wilhelmstraße und Fehlheimer Straße, dann über die Promenadenstraße am Rinnentor vorbei durch die Gerbergasse und Hauptstraße in die Heidelberger Straße bis zur B 3 führt.

„Wir freuen uns, wenn es dadurch zu Verbesserungen an den Radwegen in der Stadt kommt und einige Problemstellen endlich angegangen und gelöst werden“, betont GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Die einzelnen Straßenabschnitte wurden in der Studie bewertet und Verbesserungsvorschläge gemacht. „Diese Vorschläge und die Streckenführung der Vorzugsvariante, vor allem der Abschnitt durch die Fußgängerzone, zu dem ein Antrag zur Stadtverordnetenversammlung vorliegt, wollen wir beraten“, teilt GLB-Stadtverordneter Hanns-Christian Wüstner mit.

Auch das aktuelle Thema Meerbachsportplatz und die Beratungsergebnisse aus den Ausschüssen werden besprochen. Weiterhin rufen die Grünen dazu auf, an der bundesweiten Umfrage des ADFC, dem Fahrradklimatest, teilzunehmen. Es soll ermittelt werden, wo die Stärken und Schwächen für den Radverkehr in der Stadt liegen. Teilnahme unter www.fahrradklima-test.adfc.de

Die Fraktion der GLB tagt am Dienstag (27.) wieder digital per Videokonferenz. Interessierte können der Sitzung ab 20 Uhr beitreten. Moritz Müller bittet dazu um eine kurze Mitteilung per E-Mail (m.mueller@gruene-bensheim.de), um den Teilnahmelink für das Videokonferenz-Tool zu übermitteln. red

