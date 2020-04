Radverkehr, Wohnmobile, Westtangente

Bensheim.Kommunalpolitik? In Zeiten von Corona eine Herausforderung. Nachdem zu Beginn der Pandemie-Auswirkungen in der Region noch über die Möglichkeiten gesprochen wurde, Sitzungen mit Sicherheitsabstand und möglichst geringem Personalaufwand zu halten, musste schließlich eine Zusammenkunft nach der nächsten abgesagt werden.

In Bensheim betraf dies neben dem Haupt- und Finanzausschuss in erster Linie die Tagung der Stadtverordneten, bei der eine ganze Reihe an Beschlüssen hätte gefasst werden sollen. Mittlerweile gilt ein vom Landtag beschlossener Gesetzesentwurf, der den Hauptausschüssen jeder Kommune mehr Befugnisse einräumt. Die Gremien können anstelle des Stadtparlaments Entscheidungen fällen – allerdings sollten nur Beschlüsse gefasst werden, die getroffen werden müssen, um Schaden von der Stadt abzuwenden. Sprich: Einberufen wird nicht wegen jedem Kleinkram. Zudem könnte die Stadtverordnetenversammlung zu einem späteren Zeitpunkt alles wieder revidieren, sofern das dann noch realistisch ist.

Dennoch lohnt ein Blick auf die Tagesordnung der abgesagten März-Sitzung, zeigt sie doch, wo die Fraktionen Schwerpunkte setzen wollten und dies nach wie vor können. Denn die meisten Anträge sind nicht verloren, könnten theoretisch und praktisch künftig zur Abstimmung gestellt werden.

Wachstum: Gegen die mögliche weitere Bebauung von Flächen im Außenbereich richtete sich ein Antrag von GLB und BfB. Demnach sollten die Grünflächen und Äcker südlich der Schwarzwaldstraße bis zur Kleingartenanlage erhalten bleiben. Im Grunde geht es dabei um jenes Areal, auf dem sich die SPD eine neue Südstadt mit bis zu 1500 Wohnungen vorstellen könnte. Bei der kommenden Überarbeitung des Regionalplans sollte eine Siedlungserweiterung ausgeschlossen werden. Gleiches machen die beiden Fraktionen für den Bereich zwischen den Zeilbäumen in Auerbach bis nach Zwingenberg geltend.

Gleichzeitig sollte der Magistrat beauftragt werden, ein Konzept zu erstellen, mit dem man wenig oder überhaupt nicht genutzten Wohnraum aktivieren kann – im Innenbereich, wohlgemerkt. „Die grundsätzliche Richtung, den Außenbereich weiter zu bebauen, ist falsch“, argumentierten Grüne und BfB. Soziale Bedürfnisse dürften sich nicht gegen die Ökologie stellen.

Radverkehr: Die Grüne Liste wollte von Bürgermeister Rolf Richter als Chef der Ortspolizeibehörde klären lassen, ob gezielt Verbesserungen für den Radverkehr umsetzbar sind. Vorgeschlagen wurde, zu prüfen, ob zwischen Ritterplatz und Bahnhof der rechte Fahrstreifen für Radfahrer, Busse und Taxen reserviert werden kann. Zudem sollte der Magistrat veranlassen, dass zwischen Ritter und der Einmündung B 3/Hochstraße (dort endet der Radweg) auf der Fahrbahn Radpiktogramme aufmarkiert werden. Die CDU hatte dazu einen Änderungsantrag gestellt. Sie hält einen Schutz- und Angebotsstreifen ähnlich wie in der Schwanheimer Straße oder an der B 3 in Auerbach für besser geeignet.

Ein weiterer Punkt im Grünen-Antrag befasste sich mit der Robert-Bosch-Straße. Auch dort sollte geklärt werden, ob der Abschnitt zwischen Ampere-Straße und Henri-Dunant-Straße in West-Ost-Richtung in einer Testphase zur Einbahnstraße werden kann. Die Gegenrichtung sollte dann für Radverkehr, Linienbusse und Einsatzkräfte freigegeben werden.

ÖPNV: Der Magistrat soll ein gedrucktes Fahrplanheft für den Öffentlichen Personennahverkehr in Bensheim erstellen lassen, mit einer Netzübersicht (Bus, Bahn, Ruftaxi) einschließlich der aktuellen Fahrplanübersicht im Anhang. So lautete die Forderung der GLB in einem weiteren Antrag. Für Menschen, die keinen Zugang zu digitalen Geräten haben, und Touristen, die nach Fahrplänen fragen, gebe es keine gedruckten Exemplare mehr.

Tempo 30: BfB und GLB setzen sich dafür ein, dass Land und Bund die Handlungsspielräume der Kommunen bei verkehrsrechtlichen Anordnungen ausweiten. Das betrifft unter anderem Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Zebrastreifen. Tempo-30-Abschnitte könnten so unter Umständen einfacher umgesetzt werden. Konkret wollten die beiden Fraktionen in einem Antrag veranlassen, dass die Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Text von Präsidium und Hauptausschuss des Hessischen Städtetags unterstützt und der Magistrat danach die Entscheidungsträger im Bund und Land um Hilfe bittet.

Kirchbergschule: Die CDU regte an, die Situation der Kirchbergschule kommunalpolitisch zum Thema zu machen. Im nächsten Haupt- und Finanzausschuss sollte deshalb der Magistrat über die geplanten Änderungen berichten. Dabei geht es – wie berichtet – darum, dass die Kirchbergschule künftig ausschließlich Förderschule sein und weitere Förderschüler aus dem Kreisgebiet (beispielsweise Siegfriedschule Heppenheim) aufnehmen soll. Die Grundschule müsste nach dem Willen des Schulträgers sukzessive auslaufen, neue Schüler sollen in anderen Schulen eingeschult werden. Der Elternbeirat hat diese Vorgehensweise scharf kritisiert.

Straßengrün: Die FDP wollte, dass sich die Stadt am Bundeswettbewerb „Vorbildliche öffentliche Straßenbegrünung“ beteiligt. Dafür sollte ein bereits umgesetztes Vorhaben eingereicht werden.

Westtangente: Es ist eine Forderung der SPD, die so alt ist wie die Westumfahrung selbst – der Anschluss des Gewerbegebiets Neuwiesenfeld an die Strecke zwischen Leica-Kreisel und Saarstraße. In der nun ausgefallenen Sitzungen wollten die Sozialdemokraten einen neuerlichen Anlauf nehmen. Beschlossen werden sollte aus ihrer Sicht, eine Anbindung zur „Vermeidung überflüssigen Kraftfahrzeugverkehrs“ vorzusehen. Der Magistrat sollte die Vorplanungen des KMB aus 2016 aktualisieren und aktuelle Kosten ermitteln, im Haushalt 2021 hätte man die Mittel einplanen können. Weil sich mit dem Aus der Koalition die politischen Verhältnisse geändert haben, wollten die Sozialdemokraten nach eigenem Bekunden einen neuen Versuch starten.

Wohnmobilstellplatz: Nach einem geeigneten Standort für einen Wohnmobilstellplatz wird in Bensheim mindestens seit dem Hessentag 2014 gesucht. Die CDU wollte den Magistrat beauftragen, die Einrichtung auf dem Festplatz am Berliner Ring zu konkretisieren – für 15 bis 20 Wohnmobile in einem ersten Schritt. Dargestellt werden sollten vor allem die Kosten für alles, was mit einem solchen Vorhaben einhergeht.

Flüchtlinge: Die Grüne Liste wollte – wie berichtet – über die Stadtverordnetenversammlung den Kreisausschuss auffordern, dass sich der Kreis dem bundesweiten Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ anschließt. Außerdem sollte der Magistrat der Heppenheimer Behörde mitteilen, dass man zur Aufnahme von Flüchtlingen über die allgemeine Verteilquote hinaus bereit sei und entsprechenden Wohnraum zur Verfügung stellen könne. Hintergrund für den Antrag ist die katastrophale Lage der Geflüchteten auf den griechischen Inseln.

Spielplatz: Die BfB-Fraktion forderte per Antrag eine Erneuerung des Fallschutzes am Hospitalbrunnen noch in diesem Jahr. Der weist einige Lücken auf. Weitere können dort im Moment nicht dazukommen, weil die Spielplätze aufgrund der Corona-Pandemie gesperrt sind.

