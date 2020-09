Radweg, altes Rathaus und Rasenplatz

Gronau.Wie jedes Jahr, nur wegen der Corona-Pause erst nach den Sommerferien, meldete der Ortsbeirat seine Wünsche für den kommunalen Haushalt an. Mit neuen Anträgen hielt sich das Gremium zurück. Am Rand des Lkw-Wendeplatzes an der Hummelschaad sollen zwei Parkplätze beschildert werden.

Da die stadteigene Fläche dort größer ist als der momentan geschotterte Bereich, kann dies umgesetzt

...