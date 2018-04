Radwege-Bau ein Baustein

Anzeige

Bensheim.Am 20. April konnte man in dieser Zeitung lesen, dass es in Karlsruhe gelungen ist, den Radverkehrsanteil in wenigen Jahren auf 25 Prozent zu steigern – und zwar „durch eine enge Verzahnung von Rad-Infrastruktur und Stadtplanung“, wie es in dem Bericht hieß.

Die Grüne Liste Bensheim (GLB) erkundigte sich bei Johannes Honné, dem Fraktionsvorsitzenden der Karlsruher Grünen, was genau darunter zu verstehen sei, und fanden ihrer Meinung nach interessante Aspekte: Ein Förderprogramm für den Radverkehr in Höhe von 1,3 Millionen Euro jährlich, ein Mängelbogen für Verbesserungsvorschläge zum Radverkehr, Fahrradabstellanlagen und -parkhäuser, Aufhebung der Benutzungspflicht für Radwege, wo möglich, Markierung von Fahrradsteifen und Schutzstreifen auf der Fahrbahn, konsistente Beschilderung und Fahrrad-Wegweisung. Die Liste sei lang und ließe sich fortsetzen. „Der wichtigste Erfolgsfaktor ist die abgestimmte Mischung der Einzelmaßnahmen, die Verzahnung mit einem guten ÖPNV und einem guten Car Sharing-Angebot sowie eine kontinuierliche Werbung der Stadtverwaltung für den Radverkehr“, so Honné.

Deswegen widersprechen die Bensheimer Grünen der FDP, wenn sie behauptet, ein „gutes Radwegeangebot“ werde kaum etwas bewirken. Zwar reiche ein gutes Radwegeangebot alleine nicht aus, erforderlich sei ein ganzes Bündel von Maßnahmen, wenn man am Ende Erfolg haben will. Der Bau von Radwegen sei dabei aber eine wichtige Komponente.