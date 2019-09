Rafik Schami stellt neues Buch vor

Bensheim.Bensheim. Am Dienstag (17.) um 20 Uhr, in der Mensa des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums, Eingang Mozartstraße, stellt Rafik Schami sein neues Buch „Die geheime Mission des Kardinals“ vor.

Zum Inhalt: Noch herrscht Frieden in Syrien. Die italienische Botschaft in Damaskus bekommt 2010 ein Fass mit Olivenöl angeliefert, darin die Leiche eines Kardinals. Kommissar Barudi will das Verbrechen aufklären; Mancini, ein Kollege aus Rom, unterstützt ihn und wird sein Freund.

Auf welcher geheimen Mission war der Kardinal unterwegs? Wie stand er zu dem berühmten Bergheiligen, einem Muslim, der sich auf das Vorbild Jesu beruft?

Bei ihrer Ermittlung fallen die beiden Kommissare in die Hände bewaffneter Islamisten. Erzählt wird von Glaube und Liebe, Aberglaube und Mord und führt uns tief in die Konflikte der syrischen Gesellschaft und in das berufliche Schicksal und die Liebe eines aufrechten Kommissars.

Veranstaltet wird die Lesung mit Rafik Schami von der Bensheimer Bücherstube

