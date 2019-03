Ramme bei Reckeweg hat bald ausgedient

Bensheim.Auch in einer Kleinstadt wie Bensheim geht es selten leise, still und friedlich zu. In den vergangenen Wochen hat ein Geräusch aber vor allen anderen den Sound der Stadt geprägt: das metallische Hämmern der Ramme am Berliner Ring.

303 Pfähle mussten und müssen 17 Meter tief in den Untergrund getrieben werden, um dem Neubau der Pharmazeutischen Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH ein stabiles

...