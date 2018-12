Rassegeflügelschau in Schwanheim

Schwanheim.Heute werden die letzten Vorbereitungen getroffen, um die Tiere für die Rassegeflügelschau des RGZV Schwanheim in die vorbereiteten Käfige einziehen zu lassen. Am Samstag (8.) stehen die Preisrichter in der Pflicht, die besten Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben aus den 200 gemeldeten Tieren herauszufinden.

Die Ausstellung öffnet am Sonntag (9.) um 9 Uhr ihre Türen und lädt zum Besuch der Tombola ein. Gegen 10.30 Uhr überreichen Gäste aus der Politik die Zucht- und Leistungspreise an die Züchter. Für das leibliche Wohl ist mit einem zünftigen Mittagessen gesorgt, bevor der Tag langsam mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ausklingt. Für die kleinen Besucher ist eine Malecke eingerichtet.

Der RGZV Schwanheim möchte alle interessierten Bürger zum Besuch der Schau einladen. Der Eintritt ist frei. red

