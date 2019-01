Rast an der alten Jagdhütte

Gronau.Festgefrorene Waldwege und eine strahlende Nachmittagssonne verschafften den Mitgliedern des Freundeskreises Gronau – Pfaffenheim ideale Bedingungen für ihre diesjährige Winterwanderung. Am Sportgelände der SG Gronau vorbei, entlang des Wiesenrains im Gewann „Auf der Schlaaf“ und im Mischwald oberhalb der Flur „Bitz“ wanderten die Teilnehmer um Vorsitzenden Peter Jenal zunächst zur Käthi-Hütte und dann an der Nordseite des Eichelbergs weiter zur Raststation.

Letztere war diesmal an jenem Bauwerk eingerichtet, das im Immobilienverzeichnis der Stadt Bensheim „Märkerwaldhütte“ heißt, in Gronau aber nur als „Eile-Haisje“ bekannt ist. Benannt ist die Hütte nicht nach der mundartlichen Mehrzahl für die Nachtraubvogel-Ordnung, sondern nach dem Familien- und Firmennamen Euler, von dem die Gronauer, wie immer in ihrem Dialekt, das R der er-Endung verschlucken.

Der Bensheimer Papierfabrikant Kommerzienrat Wilhelm Euler hatte die Hütte Ende des 19. Jahrhunderts zu Jagdzwecken errichten lassen. Auf der Veranda der Hütte warteten nun große Thermosbehälter mit Glühwein und Tee auf die Wanderer, die von Vorstandsmitgliedern und Helfern um Margret Steinmann hergerichtet worden waren. Doch auch kalte Getränke wie Gronauer Riesling wurden trotz eisiger Kälte gereicht und von den Pfaffenheim-Freunden gerne angenommen.

Wie bereits an der Käthi-Hütte informierte Ludwig Böhm die Anwesenden mit einem Kurzreferat über das Bauwerk. Gut gestärkt wanderten die Teilnehmer danach den „Stoanische Wäg“ am Eselsberg in Richtung Zell, ehe sie an der Elfenwiese wieder nach Gronau abbogen. Auf der „Herbschtboam“ genannten Anhöhe südlich des Dorfes konnten die Wanderer den Panoramablick über das winterliche Meerbachtal genießen.

Zur obligatorischen Vesper im Dorfgemeinschaftshaus stießen weitere Mitglieder zur Gruppe hinzu. Bei Brot, Brennkäse mit Musik und Hausmacher Wurst sowie Apfel- und Käsekuchen stimmten sich die Anwesenden auf das gerade begonnene Jahr ein, in dem der Freundeskreis Gronau-Pfaffenheim das 25-jährige Jubiläum der offiziellen Gemeindeverschwisterung feiern wird.

Am letzten Juniwochenende werden die Gronauer, begleitet von Bensheims Bürgermeister Rolf Richter und Gronaus Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit, zu den Jubiläumsfeierlichkeiten ins Elsass reisen.

Nähere Informationen hierzu wird es nach Auskunft des Vorstandes während der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises geben, die am Freitag, 8. Februar, im Vereinslokal der Freiwilligen Feuerwehr stattfindet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019