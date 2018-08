Anzeige

Bensheim.Am Freitag (17.) steht der Betriebsausflug der Stadtverwaltung an. Dieser findet traditionell an einem Freitag statt. An diesem Tag sind das Rathaus und die angeschlossenen Dienststellen wie das Frauenbüro und Jugendzentrum geschlossen. Auch das Bürgerbüro in der Alten Faktorei, die Verwaltungsstelle Auerbach und die Tourist-Info bleiben geschlossen.

Ebenfalls von der Schließung betroffen sind die Verwaltungen der Eigenbetriebe Stadtkultur und Kinderbetreuung, die Stadtbibliothek, der Schülerhort am Kirchberg, die Schulkindbetreuung Schillerschule sowie die Kindertagesstätten Gartenstraße, Fuldastraße und Kappesgärten.

Zu den üblichen Zeiten erreichbar sind an diesem Tag das Kinderhaus Effax, die Musikschule, das Museum, das Archiv, das Kulturbüro sowie das Weiherhausstadion und die Weststadthalle. Auch beim KMB mit Bauhofservice bleibt der normale Dienstbetrieb erhalten.