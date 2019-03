Raus aus dem Kreislauf der Gewalt

Bensheim.Wenn Männer, die in ihren Familien Gewalt ausgeübt haben, in der Tätergruppe der Beratungsstelle Pro Familia Bensheim über ihr Erleben sprechen, dann hört sich das beispielsweise so an:

„Aufgestanden bin ich eigentlich wie immer. Der planmäßige Zug fiel aus, ich kam mit einer Stunde Verspätung zu einem Auftrag und der Chef war unzufrieden. Also habe ich Überstunden gemacht. Als ich

...