Rebel Monster am Freitag im Rex

Bensheim.Kaum einer anderen Band der letzten Dekade ist es so wie Volbeat gelungen, einen eigenen und neuen Sound zu kreieren und zugleich kommerziell erfolgreich zu sein. Als erste und erfolgreichste „Volbeat“-Tributeband Deutschlands transportieren Rebel Monster genau dieses Gefühl und interpretieren authentisch die Songs der dänischen Metalband. Am Freitag (1.) spielen die Jungs um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim.

Mit weit über 150 Konzerten erspielten sich Rebel Monster seit 2010 einen guten Ruf für ihre professionelle Show, in der die vier Musiker auch die eigene Energie und Kreativität einfließen lassen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019