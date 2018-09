Referenten für Career Nights gesucht

Bensheim.Alle zwei Jahre treten Ehemalige und Eltern im Alten Kurfürstlichen Gymnasium an die Stelle der Lehrer.

Sie präsentieren in kurzen Vorträgen und im Gespräch den Jahrgangsstufen 9 bis 12 ihre Studienrichtungen oder Berufe: Tätigkeiten, Erfahrungen, Voraussetzungen, Zukunftsaussichten. Die nächsten Berufsinfo-Abende finden im Alten Kurfürstlichen Gymnasium am 7. und 8. Februar 2019 statt.

Alle Ehemaligen, aber auch Eltern der jetzigen Schüler, die die Career Nights als Referenten unterstützen möchten, sind eingeladen, sich bis Ende November auf dieser Internetseite online einzutragen: http://tinyurl.com/career-nights

Nach der letztern Veranstaltung äußerten Schüler Interesse an einigen bisher kaum vertretenen Studien- und Berufsrichtungen: Biologie (Biochemie etc.), kreative und künstlerische Berufswege in den Feldern Musik oder Design, geistes- und sozialwissenschaftliche Studiengänge sowie Psychologie.

Eltern und Gäste aus anderen Bensheimer Schulen sind schon jetzt eingeladen, die beiden Abende im Februar vorzumerken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.09.2018