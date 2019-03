Regelmäßig trainieren, gesund ernähren

Bensheim.Menschen mit neurologischen Erkrankungen – wie Parkinson, Multiple Sklerose, Muskeldystrophien – sind außerhalb der Klinik weitgehend auf sich selbst gestellt oder auf die Hilfe der Angehörigen angewiesen.

Gleichzeitig soll der Betroffene ein möglichst „völlig normales Leben“ führen. Neben den medizinischen Behandlungsansätzen ganz wesentlich ist bei allen Bewegungsstörungen ein selbständiges „Heimtrainingsprogramm“ allein oder unter Einbeziehung der Angehörigen zu Hause. Dabei stehen kleine motorische Übungseinheiten im Vordergrund, die in den Tagesablauf eingebaut werden können, ohne dass es zu einer wesentlichen Verzögerung oder Beeinträchtigung kommt.

Über dieses Thema in Zusammenhang mit Bewegungsstörungen berichten die Bensheimer Neurologen und Psychiater Dr. Julia Biesel und Dr. Christoph Meyer am heutigen Donnerstag (21.) um 19.30 Uhr in der Apotheke am Hospital in der unteren Fußgängerzone in Bensheim. Die Veranstaltung ist wie immer kostenfrei.

In der Durchführung der Übungen gilt folgende Faustregel: Nicht alles auf einmal, sondern viele kurze Übungen über den Tag verteilt. Ideal sind zwei Übungen alle 30 Minuten für ein bis drei Minuten. Das ist durchführbar, es braucht nur etwas Disziplin und Willen, schreiben die Mediziner.

Aber auch die Angehörigen leiden mit. Dabei gibt es so einfache Methoden, sich gegenseitig das Leben zu erleichtern: Miteinander sprechen, geduldig sein mit den verlangsamten Bewegungsabläufen, die Betroffenen nicht in Watte packen, die Flucht in die soziale Isolation verhindern, die Zukunft planen, bereit sein Neues zu entdecken.

Wenig Fett, viel Obst und Gemüse

Ausgewogene Ernährung und körperliche Bewegung gehören zusammen. Die Zusammenstellung eines vollwertigen und ausgewogenen Speiseplans sollte als grundsätzliche Ernährungsempfehlung gelten: Vielseitig essen, reichlich Getreideprodukte, Kartoffeln, Gemüse und Obst, täglich Milch und Milchprodukte, ein- bis zweimal in der Woche Fisch oder Fleisch, wenig Fett und fettreiche Lebensmittel, Zucker und Salz in Maßen, reichlich Flüssigkeit.

Ebenso wichtig: Zeit nehmen für das Essen und Genießen, auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben. red

